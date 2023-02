NBA, tripla doppia per LeBron e vittoria Lakers

Grazie alla prima tripla doppia della stagione di LeBron James, i Los Angeles Lakers hanno battuto i Knicks e raccolto la 24esima vittoria dell’annata. Al Madison Square Garden è andata in onda una partita entusiasmante, che si è protratta per un tempo supplementare. Solo dopo un overtime, infatti, gli ospiti sono riusciti ad avere la meglio sulla squadra di New York.

Nei 43 minuti sul parquet, LeBron ha distribuito 11 assist ai suoi compagni, ed è diventato il quarto giocatore della storia della NBA per assist. Ha completato la prima tripla doppia della stagione segnando 28 punti (11/25 dal campo e 2/8 dall’arco) e catturando 10 rimbalzi. Un’altra statistica importante è il suo plus minus di +22, particolarmente alto per una partita finita all’overtime. Questa notte LeBron è diventato anche il primo giocatore nella storia della lega a registrare una tripla doppia dopo la sua 20esima stagione. A fine serata, nelle consuete interviste, ha parlato della sua scalata nella classifica all-time degli assist – dove ha superato Mark Jackson e Steve Nash – e più in generale della sua prestazione:

“E’ fantastico perché mi piace coinvolgere i miei compagni nel gioco. Ogni volta che il tuo nome si lega a quello di uno dei grandi del gioco, come Mark Jackson, che ha giocato qui ed è stato scelto al Draft dai Knicks, è una sensazione bellissima. E ovviamente tutti noi conosciamo Steve [Nash], ci ho giocato contro per molti, molti anni. La sua capacità di passare la palla era sconcertante”

Con i 28 punti di questa notte, LeBron ha continuato il suo percorso di avvicinamento al record di Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati in regular season. Gli mancano 89 punti per superare il record di Kareem, che resiste ormai da 39 anni. Anthony Davis a fine partita, parlando anche in nome della squadra, ha detto:

“La squadra è molto eccitata. Probabilmente sarà un momento surreale per ognuno di noi, ma probabilmente lo sarà ancora di più per lui. Ovviamente vorremo essere in grado di vincere quella partita, qualsiasi partita sia”

Quando ha LeBron hanno fatto la stessa domanda, riguardo la sensazione che proverà quando riscriverà quello storico primato, ha risposto:

“Lo farò. Voglio dire, è solo una questione di tempo, di quando riuscirò a farlo… Non ho intenzione di andare da nessuna parte, rimarrò in questa lega nei prossimi anni”

