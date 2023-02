NBA, buona prestazione di Middleton: “Sono aggressivo anche in uscita dalla panchina”

Nella partita di stanotte al Fiserv Forum di Milwaukee, i padroni di casa hanno battuto gli Hornets per 124-115. Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio tra le due squadre, ma dopo l’intervallo i Bucks sono riusciti a fare il forcing necessario per battere gli avversari. Il merito della vittoria è sicuramente di Giannis Antetokounmpo, protagonista con una doppia doppia da 34 punti e 18 rimbalzi, ma anche di Khris Middleton.

Middleton ha avuto una stagione finora molto complicata a causa degli infortuni che lo hanno tenuto fuori per 39 partite, mentre ne ha giocate solamente 12. Da ormai una settimana è riuscito finalmente a trovare una quadra e a scendere in campo, anche se coach Mike Budenholzer lo sta utilizzando in uscita dalla panchina e ne limita i minuti di utilizzo per evitare ricadute. Nella sfida di stanotte Middleton ha segnato 18 punti in 20 minuti, con 4/10 dal campo, 2/4 da tre e 8/8 ai liberi. A fine partita ha commentato così la sua prestazione:

“In questo momento sto provando a essere il più aggressivo possibile. So che sembra facile da dire, ma questa è la mentalità che mi è utile in questo periodo, soprattutto con i miei minuti limitati. Spero ovviamente che i miei minuti andranno a salire, ma devo mantenere questa mentalità perché sta funzionando”

Come già detto, Middleton è partito sempre dalla panchina negli ultimi cinque impegni in cui è sceso in campo. A fine partita ha però detto di sentirsi sicuro di poter dare il proprio contributo anche in questo ruolo:

“Ho iniziato la mia carriera partendo dalla panchina, quindi non mi dà affatto fastidio o problemi. Sono già rimasto in panchina in passato, non scendendo mai in campo, o giocando fin dal primo o secondo quarto, o entrando anche solo nel secondo tempo. So solo che devo sempre essere pronto e devo sentirmi sciolto”

