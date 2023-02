NBA, 34 punti per Giannis Antetokounmpo. A Charlotte non basta la tripla doppia di LaMelo

Arriva il quinto successo consecutivo per Milwaukee dopo un avvio turbolento di stagione caratterizzato da molte assenze, quella di Middleton su tutte. Al Fiserv Forum finisce 115-124 per i padroni di casa. Agli Hornets non basta la tripla doppia da 27 punti per LaMelo Ball per evitare la 37esima sconfitta stagionale: al momento Charlotte è 14esima nella Eastern Conference, sopra soltanto ai derelitti Pistons. Sorte opposta per Milwaukee, che dopo il rientro di Khris Middleton, sembra aver ritrovato la quadra: gli ex-campioni NBA sono secondi ad Est con 34-17 di record nel silenzio più totale, dopo aver giocato la prima metà di stagione martoriati dagli infortuni.

L’eroe dei Bucks e di coach Budenholzer – oltre a Khris Middleton – è stato il solito Giannis Antetokounmpo: 34 punti, 18 rimbalzi e quattro assist con 14/24 dal campo (58%) in 36 minuti sul parquet.

34 points

18 rebounds

Giannis su Middleton: “Non vedo l’ora di essere in campo con lui”

Il greco ha parlato così del suo compagno e amico al rientro dall’infortunio nel post-partita:

“[Khris Middleton] sta giocando bene. Sta giocando 20 minuti e in quei 20 minuti aiuta la squadra a vincere. Sta uscendo dalla panchina, non credo di giocare spesso assieme a Jrue [Holiday] e Khris [Middleton], di solito quando Khris è in campo io sono seduto in panchina. Lui rende il gioco semplice per chi gli sta intorno, può crearsi il tiro da solo o creare tiri per gli altri. Specialmente quando è in campo non vedo l’ora di giocare con lui, fargli dei blocchi e tagliare a canestro.”

Non sono mancati i complimenti per una squadra giovane come Charlotte:

“Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Sono una squadra dura da battere, corrono tanto, tirano molto da tre. Hanno dei grandi portatori di palla che possono creare per sé e per gli altri. Tutti tirano, tutti vanno a rimbalzo, giocano duro. Sono davvero una bella squadra, il loro record non gli rende giustizia.”

