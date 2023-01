NBA, Irving su LeBron: “Dovremmo celebrarlo fin quando possiamo”

Nelle ultime settimane, tanti giocatori della NBA hanno dedicato delle parole importanti per celebrare LeBron James. D’altronde, l’attuale numero 6 dei Lakers è stato un idolo per gran parte dei più giovani atleti della lega, che sono cresciuti vedendolo in televisione e con il desiderio di imitarlo. Alcune delle stelle della NBA hanno poi avuto la fortuna di giocare con lui e conoscerlo da vicino. Kyrie Irving ci ha giocato insieme per tre anni ai Cavs. In quella occasione hanno trascinato la franchigia dell’Ohio al primo e finora unico titolo della sua storia nel 2016.

Stanotte si sono affrontati i Nets e i Lakers, e anche se LeBron non è sceso in campo, Irving ha voluto ugualmente dedicargli dei commenti molto importanti, e che ci fanno capire la stima che la stella di Brooklyn ha per il quattro volte MVP:

“Immaginavo che sarebbe andata così quando giocavamo insieme. La sua capacità di prepararsi mentalmente ed emotivamente partita per partita, giorno per giorno. Ho già detto in passato che è difficile essere LeBron James, o ogni altra superstar in qualsiasi ambiente: intrattenimento, sport o industria del business, perché hai tutti gli occhi del mondo addosso. Ma è riuscito a sopportare questo peso estremamente bene”

Kyrie ha continuato la sua riflessione, dicendo che si continuerà a godere LeBron finché scenderà in campo:

“Gli abbiamo dato le chiavi dell’intera lega quando era un ragazzo di 18 anni, e ora che ne ha 38 è ancora in grado di dominare. Non penso che dovremmo essere sorpresi, ma penso che dovremmo congratularci con lui e celebrarlo il più possibile. Dobbiamo continuarci a godere lo show che messe su perché non lo avremo per troppo tempo ancora. Finché deciderà di giocare, io mi godrò il suo show. E spero che avremo l’occasione di giocare contro un’altra volta ancora, ma chi sa che può succedere nel prossimo periodo”

