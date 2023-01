NBA, Dinwiddie polemico contro gli Wizards: “Non pensano a vincere, solo a farsi pagare”

Nella partita di stanotte tra Dallas Mavericks e Washington Wizards, la squadra capitolina ha avuto la meglio sugli avversari per 127 a 126. I giocatori dei Mavs non hanno preso bene la sconfitta, soprattutto l’ex della partita, la guardia Spencer Dinwiddie. Negli ultimi mesi, Dinwiddie ha parlato più volte dell’esperienza nella capitale, usando sempre delle parole negative. Anche questa volta non è stato da meno, e ha fine partita ha voluto criticare fortemente i giocatori di Washington, dicendo che non sono in grado di competere e giocano solo per ricevere contratti migliori in futuro:

“Per loro le partite sono una vetrina. Scendono in campo con il pensiero di essere pagati di più, non provano a giocare una pallacanestro vincente. Per una squadra che ha delle vere aspirazioni e ha un MVP, ed è andata alle Conference Finals lo scorso anno, è diverso: dobbiamo essere più precisi ed efficaci”

Le parole di Dinwiddie non sono ovviamente passate senza lasciare traccia, e Kyle Kuzma ha voluto rispondergli su Twitter, usando un tono fortemente polemico e ironizzando sulla sconfitta di Dallas:

The funny thing is they don’t play winning basketball 🤣🤣🤣✌🏽✌🏽✌🏽👋🏽🤡 https://t.co/O4klCwulLG — kuz (@kylekuzma) January 25, 2023

In questa prima metà di stagione, Spencer Dinwiddie ha giocato 47 partite, partendo sempre titolare. Le sue prestazioni sono state buone finora, anche se Dinwiddie si trovava più a suo agio in uscita dalla panchina che non partendo nel quintetto. Quest’anno sta viaggiando a 16.8 punti e 5.2 assist di media, tirando con il 46.2% dal campo e il 39.8% da tre. Nella partita di stanotte contro gli Wizards non ha giocato la sua miglior partita, ma ha comunque concluso con 20 punti, 6/15 al tiro e 3/7 dall’arco e otto assist.

Dopo la sconfitta di stanotte, i Dallas Mavericks occupano il sesto posto della Western Conference con un record di 25 vittorie e 24 sconfitte.

