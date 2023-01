Cambia l’All-Star Game NBA: i roster saranno comunicati prima della palla a due

Altra rivoluzione in casa NBA riguardante l’All-Star Game. Dopo il cambiamento attuato sei stagioni fa – dalle partite tra Eastern e Western Conference alla scelta dei due capitani con giocatori di conference miste – ora tocca alla composizione dei roster che fino alla sera della partita delle stelle non conoscerà nessuno, neanche gli stessi giocatori.

Infatti, la NBA e la NBPA hanno deciso che i due capitani – che dovrebbero essere LeBron James per il sesto anno consecutivo ed uno tra Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo – faranno le loro scelte in diretta televisiva poco prima della palla a due dell’All-Star Game 2023, che si terrà alla Salt Lake City il prossimo 19 febbraio.

Lo stato dei mormoni accoglierà la partita delle stelle per la prima volta dal 1993, proprio per festeggiare il trentesimo anniversario. Una riforma che sembrava essenziale per ridare un po’ di appeal ad una competizione che stava perdendo sempre più consensi.

The @NBA and @TheNBPA announced today that TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 p.m. ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/heWwh4k8MR

— NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2023