NBA, la prima Rivals Week entra nel vivo

Quasi ogni anno la NBA introduce nel proprio calendario delle novità, per provare a rendere più interessante la lunga Regular Season. In questa settimana si gioca la prima Rivals Week della storia della lega, una serie di partite che vede sfidarsi squadre unite da vecchie o nuove rivalità. Da martedì a sabato si giocheranno così undici partite, che negli Stati Uniti saranno trasmette sulla televisione nazionale.

Questa notte si sono giocate due partite che fanno parte di questa Rivals Week: Celtics-Heat e Lakers-Clippers. Nella prima partita ha avuto la meglio la squadra di Miami, mentre nel derby di Los Angeles hanno vinto i Clippers, nonostante i 46 punti segnati da LeBron James. Stanotte l’NBA propone la sfida tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers e, più tardi, quella tra gli Warriors e i Memphis Grizzlies. Queste rivalità non hanno una storia lunga, ma promettono delle partite molto interessanti e avvincenti. In particolare, lo scontro tra Dubs e Grizzlies rappresenta un rematch degli scorsi Playoff, quando Golden State ha battuto in sei gare gli avversari alle semifinali di Conference.

