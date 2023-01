NBA, i Memphis Grizzlies dovranno fare a meno di Steven Adams per almeno 3 settimane

Brutta notizia per i Memphis Grizzlies che, oltre ad aver perso le ultime 3 partite consecutive, dovranno privarsi di Steven Adams per circa 3-5 settimane a causa di una distorsione al legamento crociato posteriore. La notizia è stata riportata dal reporter di ESPN Tim MacMahon.



Il centro ha rimediato tale infortunio tuffandosi su una palla vagante negli ultimi secondi della trasferta al Footprint Center contro i Phoenix Suns, partita poi persa 112-110 e chiusa con 10 punti e 16 rimbalzi per il numero 4 dei Grizzlies.

Adams ha già saltato la partita contro i Sacramento Kings nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. La squadra di coach Taylor Jenkins scenderà in campo questa notte al Chase Center contro i Golden State Warriors per la quarta gara della Rivals Week. L’assenza del neozelandese potrebbe pesare molto sulle sorti della franchigia del Tennessee.

Il veterano NBA stava risultando determinante per i Memphis Grizzlies, viaggiando finora con medie di 8.6 punti, 11.5 rimbalzi e 2.3 assist ad allacciata di scarpe, guidando la lega per rimbalzi offensivi catturati con 5.1 a partita.

Grizzlies big man Steven Adams (knee) is expected to miss 3-5 weeks. https://t.co/yzF4o9vxZy — Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 25, 2023

