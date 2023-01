NBA, 11esima vittoria in fila per Memphis. Morant: “Abbiamo due giocatori da DPOY”

Non si fermano i Memphis Grizzlies: stanotte è arrivato il loro 11esimo successo consecutivo (pareggiato il record di franchigia). Finisce 114-115 al FedEx Forum, i Cavs – orfani di Donovan Mitchell – si sono dovuti arrendere alla coppia Morant-Adams e più in generale alla gran difesa di squadra di Memphis, soprattutto nei momenti decisivi.

Steven Adams is one of the best centers in the league easily pic.twitter.com/ecVqnmpV28 — kinoposting (@Kino_Posting) January 19, 2023

Dopo il tap-in vincente di Steven Adams a 16 secondi dal termine, l’eroe per i Grizzlies è stato Dillon Brooks con una grande stoppata su Darius Garland che ha definitivamente spento le speranze di Cleveland.

What a stop from Dillon Brooks 🔒🔥 pic.twitter.com/oz8Sb0eP6N — NBA TV (@NBATV) January 19, 2023

Solita giornata in ufficio per Ja Morant: 24 punti, 8 assist, due rimbalzi con 9/19 dal campo (47%) e un assist con gli specchietti retrovisori per Santi Aldama:

Behind-the-back dime on the money from Ja 🤧 pic.twitter.com/fqMarrW5xm — NBA TV (@NBATV) January 19, 2023

Morant ha tenuto a sottolineare l’importanza della difesa di Dillon Brooks e Jaren Jackson Jr. nel post-partita:

“Eravamo sotto di uno quindi dovevo prendere un tiro veloce, l’ho fatto e Steven [Adams] ha fatto quello che fa sempre per noi da tutta la stagione. Prende i rimbalzi e fa giocate decisive per vincere le partite. Anche stanotte è stato un altro momento decisivo e ci ha portati alla vittoria. L’importante è difendere bene, soprattutto nei momenti che contano. Abbiamo due giocatori che sono in corsa per il premio di difensore dell’anno. Uno di loro ha fatto una giocata decisiva quando ne avevamo più bisogno, deve continuare così. E’ bello, dobbiamo sistemare ancora un po’ di cose, migliorare in qualche area del gioco e continuare a fare quello che facciamo bene. Vittoria numero 11, ci stiamo concentrando giorno dopo giorno, pensando a una partita alla volta.”

