NBA, arriva la Rivals Week: ecco cos’è e quando inizia

Grandi novità in vista della stagione 2022/23. Per la prima volta infatti l’NBA ha previsto una Rivals Week, ovvero una settimana di partite tra squadre rivali e giocatori in perenne sfida.

Si tratta si 11 partite sulla rete nazionale americana dall’alto impatto competitivo, per questioni sia geografiche -basti pensare ai derby losangelini tra Lakers e Clippers– che di pura iconicità – in questo caso vengono alla mente gli incontri LAL vs Celtics. Non solo, perchè in programma ci saranno anche delle gare che interessano due o più giocatori in competizione fra loro o squadre dalle recenti faide. In questo caso gli esempi sono rispettivamente 76ers vs Nuggets -per l’ovvia presenza di Joel Embiid e Nikola Jokic– e Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies.

NBA Rivals Week: ecco quando si svolge la settimana più attesa della stagione

La Rivals Week voluta dall’NBA partirà con l’anno nuovo, al via dal 24 al 28 gennaio –qui per vedere il calendario intero. Un modo per creare grande interesse intorno ad uno specifico periodo dell’anno, momento in cui l’appeal della lega solitamente è più basso rispetto ad inizio o a fine stagione.

Ecco il commento dei vertici della lega a proposito della nuova introduzione a calendario:

“L’abbiamo pensata come una settimana in cui si metterà enfasi sulle diverse rivalità presenti in NBA. Rivalità tra giocatori, atleti che tornano a giocare contro una loro vecchia squadra, recenti sfide Playoff e iconiche rivalità tra squadre, come quella tra Celtics e Lakers. L’obiettivo è quello di creare grande interesse in un momento dell’anno in cui i tifosi possano appassionarsi a queste sfide, a completare quelli che sono i classici momenti che scandiscono la stagione come l’Opening Night, Christmas Day e MLK Day”

NBA Rivals Week: tutte le sfide in programma

Appuntamento da non perdere quindi, per una settimana dalla certa spettacolarità. Ecco gli incontri che andranno in scena durante la Rivals Week:

Heat vs Celtics

Lakers vs Clippers

76ers vs Nets

Warriors vs Grizzlies

Hornets vs Bulls

Suns vs Mavericks

Timberwolves vs Grizzlies

Warriors vs Raptors

76ers vs Nuggets

Nets vs Knicks

Celtics vs Lakers

Additional highlights for the 2022-23 season include: ▪️ No games played on Election Day (Tuesday, Nov. 8) ▪️ Debut of NBA Rivals Week (Week of Jan. 23) ▪️ Historic low for average miles traveled per team pic.twitter.com/WZgb5jmr2H — NBA Communications (@NBAPR) August 17, 2022

Leggi anche

NBA, i derby italiani tra Gallinari, Banchero e Fontecchio: ecco le date

Mercato NBA, LeBron James rinnova con i Lakers: i dettagli del nuovo contratto

Calendario NBA 2022-2023: le presentazioni più belle delle squadre, su Twitter