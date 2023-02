NBA, rissa tra Mitchell e Brooks: espulsi entrambi

Ieri notte, in occasione di Cavaliers-Grizzlies (128-113), Donovan Mitchell e Dillon Brooks hanno avuto un acceso diverbio e sono stati espulsi. Il giocatore dei Grizzlies ha addirittura ricevuto un flagrant foul 2. L’episodio è avvenuto a metà del terzo quarto, quando mancavano 5:48 da giocare.

Brooks aveva appena sbagliato un layup, e nel cadere a terra aveva urtato la gamba di Mitchell, che gli stava alle spalle. Accusando dolore, la guardia dei Cavaliers aveva lanciato la palla contro il giocatore dei Grizzlies e gli era andato incontro a brutto muso. Ne era nata una rissa, per fortuna sedata da giocatori e arbitri prima che i due arrivassero seriamente alle mani.

Dopo la partita, Mitchell ha definito Brooks un giocatore sporco, e dichiarato che la lega dovrebbe prendere provvedimenti riguardo al suo comportamento. Ne ha parlato nel postpartita a ESPN.

“Si comporta sempre così. L’ha fatto un sacco di volte con molti altri giocatori. La nostra battaglia va avanti da anni. Non è niente di nuovo. Però non mi va proprio giù. Un conto è giocare contro Morant, Bane o Jackson che fanno trash talking. Va benissimo. Siamo tutti cresciuti così. Ma quando ti riduci a colpi così bassi… non si tratta più di semplici parole. Ecco perché mi sono arrabbiato in quel modo.”