Mercato NBA, i Bucks hanno offerto quattro seconde scelte ai Rockets per Eric Gordon

La Trade deadline di febbraio mette le squadre di fronte a necessità tecniche più o meno urgenti cui rispondere. Nel caso di Milwaukee Bucks, prioritario provare ad allungare la panchina.

Eric Gordon nel mirino dei Bucks: così Milwaukee prova a convincere Houston

Per riuscire nell’intento si pensa a un ex Sesto Uomo dell’anno come Eric Gordon, che ad ogni finestra di mercato appare sempre più lontano dagli Houston Rockets. Secondo quanto riportato dall’insider NBA Marc Stein, l’offerta pervenuta in Texas dal Wisconsin includerebbe quattro seconde scelte future. Gordon è sotto contratto con i Rockets per un’altra stagione, con un salario solo parzialmente garantito. I dettagli di un’eventuale dipartita verrano chiariti nelle prossime settimane. Nell’annata corrente ha Gordon ha disputato fin qui 39 partite, partendo sempre in quintetto (12.2 punti di media in 29.7 minuti a sera).

