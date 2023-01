NBA, Aaron Gordon arma in più dei Denver Nuggets: “Se All-Star, farò Gara delle Schiacciate”

Momento d’oro per i Denver Nuggets – saldamente in vetta alla Western Conference NBA. Tra le pepite del Colorado, per restare in tema, spicca Aaron Gordon, che sembra finalmente a suo agio con un ruolo da secondo violino complementare nel roster di una contender. L’ex. Magic ne ha parlato in questi termini a Sports Illustrated:

“Sanno che sono come un coltellino svizzero. Potrei fare molte cose sul campo. Avevano bisogno di qualcuno che fungesse da collante. Potrei occupare secondo necessità tutti i ruoli dall’uno al cinque, in una data sera. Qui c’è una cultura, mentre an Orlando la stavamo ancora cercando, con un’identità.”

Denver Nuggets, Aaron Gordon punta l’All-Star Game NBA

Gordon è in uno stato di fiducia tale da permettersi di tornare sui suoi passi, riconsiderando un’eventuale partecipazione allo Slam Dunk Contest. A una condizione però:

“Se sarò all’All-Star Game farò la Gara delle Schiacciate.”

Asticella in alto, dunque, ma nulla è ancora deciso.

