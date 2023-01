Mercato NBA, Serge Ibaka lascerà i Bucks: si cerca una trade

Serge Ibaka e i Milwaukee Bucks hanno trovato l’intesa per interrompere consensualmente il rapporto professionale. Il giocatore, giunto in Wisconsin meno di un anno fa, cercherà una nuova sistemazione via trade prima della Deadline del 9 febbraio. La notizia viene riportata da Shams Charania di The Athletic.

Già campione NBA con la maglia dei Toronto Raptors nel 2019, Ibaka ha disputato complessivamente 35 partite a cavallo delle ultime due annate. Negli scorsi Playoff, solo brevi apparizioni al primo turno, contro Chicago, e un paio di minuti in Gara 1 e 2 dell Eastern Conference Semifinals contro i Boston Celtics.

