Colpo sul mercato NBA: i Los Angeles Lakers hanno infatti chiuso una trade con i Washington Wizards per portare in California Rui Hachimura. In cambio i Lakers spediscono nella franchigia della capitale americana, Kendrick Nunn e tre scelte del secondo turno: si tratta di quella del 2023 di Chicago, la 2029 dei Lakers e la meno favorevole del 2028 tra quella di Washington e di L.A.

Si sapeva che Washington stesse cercando una destinazione per il cestista giapponese: sul giocatore c’erano anche Mavericks e Kings. Il front office dei Lakers, però, è stato più convincente, accaparrandosi un giocatore da circa 13 punti (48.8% dal campo di cui il 33.7% di realizzazione dalla distanza), 4.3 rimbalzi e 1.2 assist ad allacciata di scarpa, in 24.3 minuti di permanenza sul parquet in questa stagione.

Ricordiamo che Hachimura sarà restricted free agent quest’estate, quindi i Lakers potranno ri-firmarlo in base alle offerte che riceverà il giocatore sul mercato NBA. Con questa mossa, gli Wizards hanno sostanzialmente optato per mantenere Kyle Kuzma nel roster. Quest’ultimo ha una player option da 13 milioni di dollari, ma dovrebbe diventare free agent alla ricerca di un accordo migliore con la franchigia. Secondo quanto riporta Woj, i Lakers intendono tenere Rui nel roster anche per il prossimo anno. Da notare che oggi il giapponese ha saltato l’allenamento di Washington, pronto a volare alla corte di LeBron James.

