NBA, Stephen A. Smith e Jalen Rose contro Ben Simmons: “Sta rubando soldi ai Nets con guanti e passamontagna”

L’assenza di Kevin Durant per infortunio sta chiamando Ben Simmons a crescenti responsabilità. La situazione contingente lo espone peraltro alle feroci critiche che hanno caratterizzato buona parte della sua carriera NBA fin qui. Tra gli addetti ai lavori il giudizio è tagliente. In una recente puntata di NBA Contdown, in onda su ESPN Stephen A. Smith ha scelto parole dure per definire il momento del giocatore australiano. Di seguito un passaggio del suo intervento:

“La situazione di Ben Simmons è triste. Qualcuno direbbe che sta rubando soldi ai Nets […]. Ovviamente non in senso letterale, perché non lo sta facendo, però […] quest’anno prende 35 milioni di dollari, 37 il prossimo, 47 nell’ultimo di contratto. Nessuno parla di ciò.”

Jalen Rose ha rincarato la dose:

“Sto con Stephen A. [Smith] sul punto. Ben Simmons sta rubando soldi ai Nets con guanti e passamontagna, di fatto. Lascia che ti dia alcuni dati: 119 falli, 113 canestri realizzati, soltanto due dei quali fuori dal pitturato e sta tirando con il 43% dalla lunetta. Per lui hanno scambiato James Harden, che invece viaggia a 20 e 10 di media. Se Simmons non gioca a un livello All-Star, senza KD i Nets non possono stare a galla.”



