Utah Jazz, torna il Delta Center: ripresi i naming rights dell’arena NBA

Delta Airlines e gli Utah Jazz hanno annunciato sabato 14 gennaio l’accordo a lungo termine relativo ai naming rights dell’arena, con effetto a decorrere dal luglio 2023. La compagnia aerea tornerà a sponsorizzare la venue di Salt Lake City in previsione delle celebrazioni per il 50º anniversario dalla fondazione della franchigia. Tra poco più di un mese, a proposito di ricorrenze, l’All-Star Weekend NBA farà tappa nello Utah a 30 anni di distanza dalla prima volta.

“Oltre trent’anni fa, la squadra di pallacanestro Jazz aveva bisogno di una casa. Ciò che hanno ottenuto è diventato il cuore della nostra comunità. Utah non costruì solo un’arena su misura per ogni fan, ma anche una squadra per cui tutti avrebbero fatto il tifo. […] Benvenuti al Delta Center.”