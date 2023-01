NBA, ufficiale il record di spettatori per San Antonio-Golden State [VIDEO]

Warriors e Spurs hanno battuto il record di spettatori presenti per una partita NBA con 68.323 tifosi che si sono recati all’Alamodome per il 50° anniversario della franchigia. Il record precedente era di 62.046 unità, nell’ultima partita di regular season di Michael Jordan ad Atlanta (Georgia Dome) il 27 marzo 1998. Jordan Poole è terminato il match come come capocannoniere di Golden State. Otto giocatori degli Warriors hanno chiuso con almeno 10 punti a referto (38 assist). Brutta sconfitta invece per gli Spurs con il punteggio finale di 113-144.

