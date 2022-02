NBA All Star Game: dove si gioca e le sedi future

A livello di indotto l’organizzazione dell’All-Star Weekend NBA per una città genera guadagni economici stimati nell’ordine di centinaia di milioni di dollari. Lo spirito anzitutto commerciale dell’iniziativa fu evidente fin dal 1951, quando l’allora responsabile delle pubbliche relazioni della lega Haskell Cohen avanzò la proposta di una sfida tra ‘i migliori’ giocatori della stagione. Si parti da Boston, ma l’interesse non tardò a espandersi a macchia d’olio arrivando ad abbracciare i più svariati impianti sportivi, negli Stati Uniti e in Canada.

NBA All-Star Game: tutte le sedi dal 1951 a oggi

Dove si è giocato più spesso l’All-Star Game? Tracciamo una mappa ideale ripercorrendo anno per anno tutte le sedi della partita più spettacolare della stagione NBA.

SEDE NBA ALL-STAR GAME ANNO Boston Garden, Boston, Massachussetts 1951 Boston Garden, Boston, Massachussetts 1952 Allen County War Memorial Coliseum, Ft. Wayne 1953 Madison Square Garden, New York City 1954 Madison Square Garden, New York City 1955 Rochester War Memorial Coliseum, Rochester 1956 Boston Garden, Boston, Massachussetts 1957 Kiel Auditorium, St. Louis 1958 Olympia Stadium, Detroit, Michigan 1959 Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania 1960 Onondaga County War Memorial, Syracuse 1961 Kiel Auditorium, St. Louis 1962 Los Angeles Memorial Sports Arena, Los Angeles, California 1963 Boston Garden, Boston, Massachussetts 1964 St. Louis Arena, St. Louis 1965 Cincinnati Gardens, Cincinnati 1966 Cow Palace, San Francisco, California 1967 Madison Square Garden, New York City 1968 Baltimore Civic Center, Baltimora 1969 The Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania 1970 San Diego Sports Arena, San Diego, California 1971 The Forum, Los Angeles California 1972 Chicago Stadium, Chicago, Illinois 1973 Seattle Center Coliseum, Seattle, Washington 1974 Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, Arizona 1975 The Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania 1976 Milwaukee Arena, Milwaukee, Wisconsin 1977 The Omni, Atlanta Georgia 1978 Pontiac Silverdome, Detroit, Michigan 1979 Capital Center, Washington D.C., 1980 Richfield Coliseum, Cleveland, Ohio 1981 Continental Airlines Arena, New Jersey 1982 The Forum, Los Angeles, California 1983 McNichols Sports Arena, Denver, Colorado 1984 Hoosier Dome, Indianapolis, Indiana 1985 Reunion Arena, Dallas, Texas 1986 Kingdome, Seattle, Washington 1987 Chicago Stadium, Chicago, Illinois 1988 Astrodome, Houston, Texas 1989 Miami Arena, Miami, Florida 1990 Charlotte Coliseum, Charlotte North Carolina 1991 Orlando Arena, Orlando, Florida 1992 Delta Center, Salt Lake City, Utah 1993 Target Center, Minneapolis, Minnesota 1994 America West Arena, Phoenix, Arizona 1995 Alamodome, San Antonio, Texas 1996 Gund Arena, Cleveland, Ohio 1997 Madison Square Garden, New York City 1998 Non disputato causa lockout NBA 1999 Oracle Arena, Oakland, California 2000 MCI Center, Washington D.C. 2001 First Union Center, Philadelphia, Pennsylvania 2002 Philips Arena, Atlanta, Georgia 2003 Staples Center, Los Angeles, California 2004 Pepsi Center, Denver, Colorado 2005 Toyota Center, Houston, Texas 2006 Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada 2007 New Orleans Arena, New Orleans, Louisiana 2008 US Airways Center, Phoenix, Arizona 2009 Cowboys Stadium, Arlington, Texas 2010 Staples Center, Los Angeles, California 2011 Amway Center, Orlando, Florida 2012 Toyota Center, Houston, Texas 2013 New Orleans Arena, New Orleans, Louisiana 2014 Madison Square Garden, New York City 2015 Air Canada Centre, Toronto, Ontario 2016 Smoothie King Arena, New Orleans, Louisiana 2017 Staples Center, Los Angeles, California 2018 Spectrum Center, Charlotte, North Carolina 2019 United Center, Chicago, Illinois 2020 State Farm Arena, Atlanta, Georgia 2021 Rocket Mortgage Fileldhouse, Cleveland, Ohio 2022

Dove si giocherà nei prossimi anni

In attesa dell’All-Star Game NBA 2022 a Cleveland, facciamo un salto in avanti e andiamo a vedere quali città ospiteranno la tre giorni più attesa della stagione nei prossimi anni.

NBA, All-Star Game 2023: Salt Lake City

La Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City ospiterà la 73ª edizione dell’All-Star Game 2023. L’evento tornerà nello Utah a 30 anni di distanza dal precedente, datato 1993. In quell’occasione, John Stockton e Karl Malone, beniamini di casa, condivisero il premio di MVP dell’All-Star Game.

NBA, All-Star Game 2024: torna Indianapolis

L’appuntamento, quanto mai atteso, ripaga la città dopo la scelta di rinvio dell’edizione prevista per il 2021 e il ripiego su Atlanta, con una formula rivista e più compressa nei tempi. La Bankers Life Fieldhouse ha approfittato di questa finestra temporale per migliorare l’impianto sotto diversi punti di vista.

Leggi anche:

NBA Slam Dunk Contest: tutti i vincitori

Proposta di Daryl Morey: regular season più breve e Playoff a partita secca

Classifica NBA 2021-2022