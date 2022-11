Miami Heat, il crollo di FTX incide sui naming rights dell’arena NBA: si cerca nuovo partner

FTX, piattaforma per lo scambio di criptovalute, ha sostanzialmente dichiarato fallimento, facendo ricorso al Chapter 11 statunitense per bancarotta. Le ripercussioni per il mercato sono evidenti anche in settori trasversali, a partire da quello delle sponsorizzazioni. I Miami Heat hanno annunciato l’intenzione di interrompere l’accordo di lunga durata per i naming rights, siglato appena un anno e mezzo fa, che legava FTX all’ex American Airlines Arena.

I Miami Heat si muovono per trovare partner alternativo a FTX

Di seguito un estratto del comunicato ufficiale pubblicato sul canale ufficiale della franchigia:

“I resoconti riguardo FTX e le sue affiliate sono estremamente deludenti e i Miami Heat si stanno attivando per porre fine ai rapporti di business. Lavoreremo per trovare un nuovo partner di naming rights per l’impianto.”

