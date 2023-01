Kemba Walker verso l’addio alla NBA: pronta la firma con l’Olimpia Milano

Kemba Walker continuerà la sua carriera in Europa? Dopo essere stato tagliato recentemente dai Dallas Mavericks per quella che è stata la sua ultima avventura NBA, il quattro volte All-Star sembra essere ormai ad un passo dal firmare per l’Olimpia Milano. A riportare la notizie è stata La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo italiano, l’ex giocatore di Hornets, Celtics e Knicks dovrà solo superare le visite mediche. Da capire, prima di tutto, come sta il ginocchio. Recentemente, il GM dei Mavericks aveva parlato così delle condizioni fisiche del nativo del Bronx:

“Il ginocchio non è a posto, ma non significa che non possa giocarci sopra. Ha fatto riabilitazione e non si è mai sentito meglio negli ultimi due anni. Perciò vedremo quanto durerà.”

Mercato Olimpia Milano, perché l’arrivo di Kemba Walker

L’Olimpia ha bisogno di rinforzi dopo i diversi infortuni che hanno minato il roster a disposizione di Ettore Messina. In queste condizioni, Milano è per il momento in testa al campionato italiano (11 vittorie – 3 sconfitte) ma al 17esimo posto (su 18) in Eurolega dopo l’ultima battuta d’arresto contro lo Zalgiris Kaunas. Nelle competizioni europee, l’Olimpia ha vinto solo 6 partite su 19 uscite. Ecco perché la compagine meneghina ha estremo bisogno di portare nuovo talento in campo. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

