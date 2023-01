NBA, un giocatore della G-League parteciperà Slam Dunk Contest 2023

Piccola sorpresa visto che avremo una prima volta durante lo Slam Dunk Contest 2023. In effetti, secondo quanto riportato in tarda serata da Shams Charania, la guardia dei Blue Coats del Delaware, Mac McClung, ha accettato un invito per la prossima gara delle schiacciate all’All-Star Weekend. È il primo giocatore della G-League a partecipare alla prestigiosa gara di schiacciate.

A 24 anni, McClung ha collezionato solo 2 presenze in NBA, ma le sue qualità atletiche sono ben consolidate. Dall’altezza dei suoi 188 cm, ha al suo attivo diverse schiacciate messe a segno. Tuttavia, la sua presenza la dice lunga sulla lotta da parte della NBA per trovare giocatori che vogliono partecipare allo Slam Dunk Contest 2023, che era, molto tempo fa, un evento importante. Ricordiamo che anche Shaedon Sharpe e Kenyon Martin Jr. hanno accettato l’invito per la speciale competizione.

