Minnesota Timberwolves: nuovi passi avanti nel cambio di proprietà NBA

Completato il primo step nel passaggio di proprietà dei Minnesota Timberwolves. Secondo quanto riportato da Shams Charania e Jon Krawczinsky di The Athletic Marc Lore ed Alex Rodriguez hanno informato il proprietario di maggioranza Glen Taylor dell’intenzione di acquisire il 20% delle quote, come pattuito nel percorso di transizione disegnato dalle trattative condotte ormai un anno e mezzo fa, ad aprile 2021. Fonti rimaste anonime hanno confermato alla testata le successive scadenze: 15 marzo 2023 per un ulteriore 20%, più un consistente 40% entro il 31 dicembre 2023.

Timberwolves, le prossime tappe per Minnesota

Qualora gli acquirenti dovessero mancare una delle due finestre di pagamento sopra citate, Taylor potrebbe bloccare l’iter, mantenendoli soltanto in qualità di partner di minoranza. In attesa di finalizzare l’investimento pianificato, Sia Lore sia Rodriguez hanno avuto un ruolo non secondario nel riassetto della franchigia, a partire dalla scelta del profilo dirigenziale di Tim Connelly, strappato ai Denver Nuggets.

