NBA, LeBron James parla chiaro: “Voglio vincere”

Nell’intervista che ha seguito la sconfitta dei Lakers con gli Heat, LeBron James ha voluto parlare del suo futuro e dei prossimi obiettivi. Tra un giorno compirà 38 anni, ma dopo quasi venti di NBA The King non è ancora pronto a guardare al passato o pensare al ritiro. LeBron ha iniziato proprio parlando di quante stagioni ha ancora davanti prima di dire basta:

“Non ho un numero. So che fino a quando la mia mente potrà permettermelo, posso ancora giocare a questo livello. E’ tutta una questione mentale. Il mio corpo sarà ok, perché so che finché la mia mente sarà concentrata su questo obiettivo, sarà sicuro di prendere cura del mio corpo e continuerò a lavorare duramente”

LeBron ha un contratto biennale da 97 milioni di dollari con i Lakers, con una player option da più di 57 milioni per la stagione 2024-25. Non sappiamo ovviamente se sceglierà di ritirarsi prima, o se invece vorrà anche continuare oltre quella data. La questione è tutta mentale, e ha spiegato che la chiave è vincere:

“Sono un vincitore e voglio vincere. Voglio vincere e voglio dare a me stesso la possibilità di competere per altri titoli. E’ stata sempre la mia passione e il mio obiettivo da quando sono entrato nella lega come un ragazzo 18enne di Akron, Ohio. So che non è difficile arrivare fino a lì, ma una volta che ci arrivi e conosci la sensazione, restare a questi livelli solo per giocare a basket non è più nel mio DNA. Quindi vedremo quello che succede e vedremo quanto rimarrà fresca la mia mente nei prossimi anni”

Domani LeBron spegnerà 38 candeline, e ha parlato del compleanno e di quello che pensa, dentro e fuori l’NBA:

“Penso quanto ancora potrò continuare a giocare. Penso che non voglio finire di giocare in una squadra che gioca al livello attuale. So di poter ancora competere per dei titoli e posso dare quello che manca a ogni squadre per vincere. Ma penso anche a mio figlio che sta finendo il liceo, e che continuerò a giocare quando farà il college. Il mio figlio più piccolo sarà un junior l’anno prossimo, e ogni tanto penso a quanto tempo sto perdendo come padre. Ci penso spesso”

