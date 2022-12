San Antonio Spurs: già venduti 50.000 biglietti per sfida NBA contro Warriors all’Alamodome

I San Antonio Spurs hanno annunciato il superamento della soglia dei 50.000 biglietti venduti in vista del ritorno all’Alamodome, previsto nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della franchigia neroargento. Il prossimo 13 gennaio la sfida contro i Golden State Warriors potrebbe consentire di aggiornare un nuovo record storico NBA: il primato di partita con il numero più ampio di spettatori spetta ad oggi a un Atlanta Hawks vs Chicago Bulls del 1998 (62.046).

I San Antonio Spurs si preparano per l’evento NBA all’Alamodome

Soddisfazione nelle parole del CEO degli Spurs, RC Budord, affidate al comunicato ufficiale:

“I nostri tifosi ci stanno avviando al nuovo record per numero di spettatori in una partita NBA nel corso di una stagione già storica durante la quale celebriamo il 50° anniversario […] Continuiamo così, non vediamo l’ora di vedervi tutti e 65.000 al Dome.”



Ricordiamo che per uno small market come quello di San Antonio, per quanto vincente, un record del genere avrebbe enorme significato. La franchigia cerca da tempo di ampliare il proprio bacino di tifosi. Dopo una partenza discreta nel primo mese di stagione, gli Spurs si sono accomodati, per così dire, nei bassifondi della Western Conference, ma proveranno a celebrare al meglio l’evento.

