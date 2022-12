NBA, Devin Booker fuori per almeno un mese

Arriva un brutto colpo per i Phoenix Suns: Devin Booker dovrà rimanere fuori per almeno quattro settimane per uno stiramento all’inguine sinistro. Ieri i riscontri medici hanno confermato l’entità dell’infortunio, che verrà rivalutato tra un mese. Prima della partita contro Washington di stanotte, l’head coach Monty Williams ha commentato:

“E’ normale per un ragazzo che lavora moltissimo e mette in campo tutto quello che ha. Ogni tanto possono capitare dei problemi del genere. Io in realtà sono grato che non si è trattato di nulla di più grave”

Booker aveva già saltato sei delle ultime nove partite per vari problemi fisici. L’infortunio all’inguine è arrivato nella partita del Christmas Day contro i Denver Nuggets. Pochi minuti dopo la palla a due, la stella dei Suns ha dovuto lasciare il campo per il problema fisico. E’ tornato subito a Phoenix per effettuare tutti gli accertamenti medici, che hanno confermato che si tratta di uno stiramento che lo terrà fuori dal campo per almeno un mese. Tra quattro settimane verrà rivalutato e eventualmente avrà l’ok per tornare in campo.

Nonostante i problemi fisici che lo hanno spesso tenuto fuori dal campo, quest’anno Booker stava avendo una delle sue migliori stagioni dall’arrivo in NBA. Nelle 29 partite giocate ha tenuto una media di 27.1 punti a partita, la più alta in carriera. Buone statistiche anche per rimbalzi (4.6 di media) e assist (5.6 a partita).

I Phoenix Suns stanno invece avendo una stagione in chiaroscuro. In questo momento si trovano al quinto posto nella Western Conference con un record di 20 vittorie e 16 sconfitte. I tanti infortuni non gli hanno però mai permesso di giocare a pieni ranghi, e attualmente sono assenti, oltre a Booker, due importanti pezzi del roster: Cam Johnson e Cameron Payne. Nonostante le importanti assenze, i Suns possono contare sul secondo miglior attacco della lega per offensive rating, e a pieno regime potranno essere una squadra davvero complicata da battere.

