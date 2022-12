NBA, Doncic 50 punti come Dirk Nowitzki in maglia Mavericks

La performance da 50 punti fatta registrare da Luka Doncic nel derby texano contro i Rockets è il miglior trampolino di lancio per un Natale da protagonista.

In occasione della sfida casalinga contro i Lakers i Mavericks sveleranno la statua dedicata a Dirk Nowitzki. Accanto al tedesco di Wurzburg, Doncic è diventato il secondo giocatore nella storia dei Mavs con più di un ‘cinquantello’ a referto. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita.

“Il canestro è sempre grande uguale ma talvolta capita di segnare più del solito, ti senti caldo, tutto fila liscio. Mi ero reso conto di essere vicino ai 50, in ogni arena si vedono le statistiche in alto. Sapevo che ci serviva un ulteriore canestro, eravamo sopra di due [punti], se avessimo segnato la partita sarebbe stata in ghiaccio. Ho visto l’aiuto, ho visto che ero libero, ho chiesto la palla. Probabilmente nel finale o preso tiri che non avrei dovuto tentare, ma cerco sempre la giocata giusta.

Raddoppi? Li adoro, mi libero del pallone e si genera un 4vs3, canestri facili, tiri con spazio, i migliori possibili in una partita NBA.”