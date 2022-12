NBA, brutte notizie per i Lakers: Anthony Davis fuori a tempo indeterminato

Si temeva che l’infortunio di Anthony Davis potesse essere più grave del mese di assenza pronosticato qualche giorno fa e così è stato. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic il numero 3 gialloviola starà fuori a tempo indeterminato a causa di un infortunio da stress al piede destro.

Lakers say Anthony Davis has been diagnosed with a stress injury in his right foot. He remains out indefinitely. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2022

Non c’è quindi una data sicura per il rientro del nativo di Chicago che aveva abbandonato i suoi compagni di squadra anzitempo nella sfida – poi vinta in rimonta dai Lakers – contro i Nuggets alla Crypto.com Arena dopo che il suo piede si era scontrato con la gamba di Nikola Jokić. Torna quindi di moda in casa Lakers il problema dei troppi infortuni di Anthony Davis. Il giocatore ex Pelicans da quando veste la casacca gialloviola ha giocato solo 163 delle 255 partite disponibili in regular season, davvero troppo poche per colui che appena sbarcato nella città degli angeli doveva essere il secondo violino di LeBron James. Sulla questione si è espresso anche il coach dei Lakers Darvin Ham, che ha consigliato Davis di concentrarsi solo sulla proprio salute.

“Gli infortuni sono una parte importante della nostra lega e una parte degli sport in generale. Sfortunatamente ha alle spalle tanti infortuni, non c’è tempo per piangere sul latte versato.”

Prima dell’infortunio il 29enne stava vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera con medie di 27.4 punti e 12.1 rimbalzi (suo career high) e sembrava essere tornato l’Anthony Davis ammirato con i New Orleans Pelicans.

Anthony Davis OUT for at least 1 month with a foot injury ⤵️ pic.twitter.com/m5z5LgT45r — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) December 18, 2022

