NBA Christmas Day 2022: la programmazione di Natale su Sky Sport

Il Natale NBA 2021 era stato caratterizzato da una situazione di sostanziale emergenza per una recrudescenza dei casi Covid in seno alla lega. A un anno di distanza, le cinque partite in programma nel classico appuntamento con il Christmas Day promettono spettacolo. Vediamo assieme il dettaglio del palinsesto della maratona non stop.

Programmazione NBA Sky 25 dicembre: le partite in palinsesto a Natale

Si parte dal Madison Square Garden di New York con una grande classica.

Philadelphia 76ers @ New York Knicks, in diretta alle ore 18. Commento live in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Repliche nella giornata di lunedì 26 dicembre.

Los Angeles Lakers @ Dallas Mavericks, in diretta alle ore 20:30. Commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Repliche nella giornata di lunedì 26 dicembre su Sky Sport NBA.

Milwaukee Bucks @ Boston Celtics, in diretta alle ore 23. Commento live in italiano di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi. Repliche lunedì 26 dicembre su Sky Sport NBA.

Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors, in diretta alle ore 2:30. Commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Repliche nella giornata di 26 dicembre su Sky Sport NBA.