NBA e non solo: ecco la lista dei candidati alla classe 2023 della Hall of Fame

Nella giornata di ieri, 21 dicembre 2022 (anniversario della nascita del gioco), la Naismith Basketball Hall of Fame ha diramato ufficialmente la lista dei candidati che, proprio a partire dal 2023, potranno essere insigniti della massima onorificenza cestistica esistente a livello planetario: l’inserimento nel Gotha di Springfield.

Tale riconoscimento, conferito a ex giocatori, allenatori, dirigenti e addetti ai lavori per evidenti meriti pertinenti al mondo della pallacanestro, non riguarda soltanto i volti più noti della storia NBA, avendo al contrario una vocazione decisamente inclusiva e una profonda sensibilità di matrice internazionale.

A tal proposito, ricordando che i nomi dei primi finalisti (selezionati considerando solo i profili maschili che in carriera hanno avuto a che fare con il basket in America del Nord e le candidate di genere femminile) verranno annunciati il prossimo 17 febbraio, la classe 2023 della Hall of Fame nella sua interezza verrà svelata soltanto in occasione della Final Four del torneo NCAA ( 01/04/2023).

Infine, la cerimonia ufficiale che sancirà l’effettiva introduzione delle nuove leggende nel pantheon della pallacanestro avrà luogo tra i giorni 11 e il 12 del mese di agosto.

Di seguito, i nomi dei candidati, tra i quali spiccano Dwyane Wade, Gregg Popovich, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Pau Gasol e l’intera Nazionale femminile americana del 1976. L’asterisco precisa i nomi di coloro i quali sono alla prima candidatura della carriera: