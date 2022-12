Gli Utah Jazz vincono una partita tutt’altro che scontata contro gli Washington Wizards: ci pensano Malik Beasley e Jordan Clarkson a sistemare la faccenda segnando, rispettivamente, 25 e 23 punti. Gli Jazz riabbracciano Collin Sexton, rientrato dopo l’infortunio al tendine del ginocchio destro che l’ha tenuto fuori per diverse partite.

Le prestazioni di Malik Beasley e Jordan Clarkson sono state fondamentali, ma anche il rientro di Collin Sexton è stato un elemento importante per gli Utah Jazz. Nel post partita coach Will Hardy si sofferma sulla prestazione dei suoi e sul recupero di una pedina fondamentale del suo scacchiere:

Will Hardy: Defensive intensity, physicality, communication were all better in 2H. Showed resolve of the group. Collin's energy was infectious, getting into Beal. Then Nickeil guarding him after that. There was a wear-down effect.

