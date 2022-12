James Harden firma 21 assist e mette il sigillo sulla 70ª tripla doppia NBA

I Philadelphia 76ers hanno completato nella notte un settebello casalingo che li colloca attualmente al 5º posto in solitaria nella classifica della Eastern Conference NBA.

Il tandem formato da Joel Embiid e James Harden ha contribuito al meglio per finalizzare la rimonta dal -20, scarto maturato tutto nella prima metà di gara. 44 punti per Embiid, 21 assist per James Harden, che eguaglia così un record di franchigia per assist in gara singola (lo condivide ora con Maurice Cheeks e Wilt Chamberlain). Per il numero 13 dei Sixers è arrivata contestualmente la 70ª tripla doppia in carriera. Di seguito le dichiarazioni raccolte da Associated Press al termine del match:

“Sono in ottima compagnia. Mo [Cheeks] era uno dei miei allenatori [a Oklahoma City], e poi c’è Wilt, che sembra abbia ogni record. Essere accostato ad alcuni dei più grandi che abbiano mai toccato una palla da basket è sempre un privilegio.”

