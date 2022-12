NBA, alterco Ayton-Monty Williams smentito dallo stesso coach dei Suns: “Era diretto a tutta la squadra, non solo a DeAndre”

I Phoenix Suns dopo un paio di settimane difficili chiuse con 5 sconfitte consecutive erano riusciti a rialzare la testa con 3 vittorie di fila e la partita con i Washington Wizards – reduci da 10 sconfitte in altrettante partite – di ieri notte sembrava l’occasione perfetta per continuare la loro striscia di vittorie.

Purtroppo per i Suns però Kyle Kuzma e Bradley Beal non erano d’accordo ed hanno guidato i Wizards alla vittoria per 113-110 registrando rispettivamente 29 punti, 6 rimbalzi e 6 assist il primo e 27,6,6 il secondo. Una performance molto frustrante durante la quale un Monty Williams visibilmente nervoso ha avuto un momento di tensione con DeAndre Ayton durante un timeout. Visti i precedenti complicati tra i due, questo tipo di immagini fanno inevitabilmente parlare di sé, anche se sembra una discussione abbastanza innocua, come confermato dallo stesso coach Williams.

“Era diretto a tutta la squadra. In quei momenti, non era solo DeAndre, era l’intera squadra che non stava eseguendo come doveva. È stata un’amara frustrazione, ma succede. Non era rivolto contro un singolo giocatore, ma al gruppo.”

Anche il centro bahamense ha voluto gettare acqua sul fuoco subito.

“Siamo una famiglia, quindi sa come parlare con i suoi ragazzi e i suoi ragazzi sanno come comunicare. Ovviamente il mondo intero l’ha visto, ma in realtà è solo amore. A volte ci sono molte emozioni, ma come ho detto, siamo una famiglia. Ci conosciamo, conosciamo la personalità dell’altro. Tutti potevano vedere che si è intensificato quando abbiamo perso il vantaggio. L’ha chiarito anche il coach.”

Poco prima c’era stato un momento di tensione anche tra Mikal Bridges ed Ayton dopo un tiro libero di Avdija. Dalle immagini sembra che Bridges volesse incolpare Ayton per un errato posizionamento difensivo.

Anche la leggenda dei Phoenix Suns degli anni ‘90, Charles Barkley, si è espressa sull’episodio tornando di fatto alla famosa gara 7 contro i Mavs degli scorsi playoff.

“Credo che stia succedendo qualcosa di strano nello spogliatoio e tutto è cominciato l’anno scorso ai playoff quando coach Williams ha messo in panchina Ayton in gara 7“

here is Ayton and Mikal barking at each other during free throws, and Bradley Beal doing his best Joakim Noahhttps://t.co/bg7OHU7zNw https://t.co/a9w32fCzPw pic.twitter.com/wxRUfeI8wZ — Rob Perez (@WorldWideWob) December 21, 2022

