NBA, Donovan commenta la vittoria dei Bulls: “E’ ora di fare delle scelte”

Nella partita della notte italiana, i Bulls hanno battuto i Miami Heat per 113-103 e hanno interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive. Nello spogliatoio di Chicago è così tornata un po’ di felicità, dopo che la recente crisi di risultati aveva portato a dei litigi tra i giocatori. I protagonisti della vittoria sono Nikola Vucevic (doppia doppia da 29 punti e 12 rimbalzi) e DeMar DeRozan, autore di 24 punti. Prima della partita, coach Billy Donovan si era preso del tempo con i giornalisti per parlare della condizione attuale della squadra:

“Certamente, ci sono dei momenti in cui si può vedere che i ragazzi sono frustrati. Ma, per me, ci sono solo due modi per reagire a queste situazioni. O provi di più e combatti di più, oppure rimani scoraggiato e continui ad andare avanti allo stesso modo. Per me, la delusione è una sensazione importante. Ma dobbiamo smettere di pensare ai sentimenti e iniziare a fare delle scelte”