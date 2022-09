NBA, DeAndre Ayton svela: “Non parlo con coach Williams da Gara 7”

Dopo aver esserci accordato con gli Indiana Pacers (offerta poi pareggiata da Phoenix, ndr) DeAndre Ayton è pronto a tornare a vestire la canotta dei Suns nella stagione che è alle porte. Il centro bahamense, intervistato da Sports Illustrated, ha ammesso di non parlare con coach Monty Williams dagli scorsi Playoff, più precisamente da dopo Gara 7 persa contro i Dallas Mavericks:

“Non ho parlato con Monty, non gli ho parlato affatto dalla partita.”

Alla domanda se sia ancora felice di giocare a Phoenix, Ayton ha risposto che è concentrato sul lavoro e su rappresentare al meglio l’organizzazione:

“Sto bene. Quando scendo in campo, ho questa franchigia sul petto e un nome sulla schiena che devo rappresentare e sono qui solo per lavorare.”

Non si è fatta attendere la risposta di Monty Williams che, poco dopo le dichiarazioni, ha replicato a Ayton in questo modo:

“Ci sono un certo numero di ragazzi con cui non ho parlato. Penso che quando sei stato in giro con un gruppo per tanto tempo come negli ultimi tre anni, hai bisogno di una pausa.”

Williams non crede di aver bisogno di una conversazione individuale con DeAndre Ayton per risolvere eventuali incomprensioni e quest’ultimo sembra concordare. In chiusura il giocatore ha aggiunto che preferisce lasciare parlare il suo gioco piuttosto che le parole:

“Posso mostrarglielo meglio di quanto possa dirglielo.”

Leggi anche:

NBA, Lauri Markkanen affascinato da Eurobasket: “Pochi fischi, molta organizzazione e gioco corale”

NBA, Joel Embiid e la cultura della difesa: “Vogliamo essere i migliori della lega nella nostra metà campo”

NBA, Ja Morant commenta la sua posizione nel ranking ESPN: “Motivazione in più per la stagione”