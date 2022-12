NBA, ottava vittoria consecutiva dei Knicks

I New York Knicks continuano la striscia positiva di risultati e contro gli Warriors raccolgono l’ottava vittoria consecutiva. Nella notte italiana, i Knicks hanno ospitato al Madison Square Garden i Dubs, e hanno liquidato la pratica in poco tempo. La squadra di New York si è trovata davanti fin dall’inizio, e ha amministrato il vantaggio accumulato. Nell’ultimo quarto la forbice tra le due squadre si è ulteriormente aperta, e la partita è finita sul punteggio di 132-94 per la squadra di casa.

Il miglior realizzatore della serata dei Knicks è stato Immanuel Quickley, che in uscita dalla panchina ha messo a referto 22 punti (6/10 dal campo e 5/6 da tre). Buone prestazioni anche per Jalen Brunson (21 punti), Quentin Grimes (19 punti) e RJ Barrett (18 punti), e il tabellino racconta una partita in cui tutti i giocatori sono riusciti a dare il proprio contributo per la vittoria. Nell’intervista a fine partita Jalen Brunson ha detto:

“Nessuno sta parlando della nostra striscia di vittorie. Ovviamente, ci diciamo di continuare così e andare avanti. Ma noi stiamo solo cercando di diventare la miglior squadra che possiamo essere e ci concentriamo su un giorno alla volta. Abbiamo molti giocatori a roster capaci di fare delle partite monstre. Non mi sorprendo quando qualcuno come Quick ha questo tipo di partite o quando Deuce [McBride] va in doppia cifra. Quando ci riescono, è sicuramente un plus”

Gli Warriors, che devono scontare le assenze di Steph Curry, Andrew Wiggins e altri giocatori importanti, si trovano invece in un momento no, avendo perso sei delle ultime otto partite. A nulla sono serviti stanotte i 26 punti segnati da Jordan Poole. A fine partita coach Steve Kerr ha detto:

“I Knicks sono in un’ottima forma in questo momento. Ci hanno totalmente surclassato. Questa notte siamo affondati, ma stiamo provando a riprenderci e ci riusciremo. Domani abbiamo un’altra partita”

