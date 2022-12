NBA, altra tripla doppia per Jokic e Nuggets primi a Ovest

Denver continua la striscia positiva alla Ball Arena e schiaccia i Grizzlies 91-105. Memphis non riesce a superare Nikola Jokic nonostante un Ja Morant da 35 punti e 10 assist. Per il centro dei Nuggets, invece, si tratta della 82esima tripla doppia in carriera: 13 punti, 13 rimbalzi e 13 assist con un curioso +13 di plus/minus.

Con questa vittoria, i Nuggets superano gli stessi Grizzlies e si portano al primo posto di una bellicosa Western Conference con 19-11 di record.

Per la giocata della serata, quando gioca il serbo, c’è sempre molta scelta, ma vi lasciamo questo assist non proprio male del numero 15.

UNREAL JOKIC DIME 🤯 Nuggets lead the Grizzlies 67-53 in Q3 on TNT. pic.twitter.com/kTjEOnFT0A — NBA (@NBA) December 21, 2022

“I’M HERE TO DO MY JOB”

Non è passato inosservato il completo con cui Jokic è arrivato al palazzetto stanotte.

Nikola Jokic started wearing pre-game suits this season because he didn't like how the other players were dressing up for the games 😄 📸 @nuggets pic.twitter.com/aj3MvVKb3d — BasketNews (@BasketNews_com) December 21, 2022

Al termine della partita la crew di TNT, scherzandoci su, ha invece trovato la risposta seria del serbo:

“Ho iniziato a farlo perché credo sia un modo per rappresentare cosa vengo a fare ogni sera. Non mi piace come si vestono gli altri ragazzi prima delle partite. Credo che indossare un completo significhi business e che sono qui per fare il mio lavoro.”

