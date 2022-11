Hornets, Steve Clifford invita Steve Nash a Charlotte dopo l’addio ai Brooklyn Nets

Steve Nash ha scritto la parola fine in settimana alla sua prima esperienza da capo allenatore NBA con i Brooklyn Nets. Mentre la franchigia valuta il ritorno di Ime Udoka, già assistente nel coaching staff, per il due volte MVP NBA si potrebbe aprire presto una nuova parentesi altrettanto stimolante.

Steve Nash ripartirà da Charlotte? C’è l’offerta

Secondo quanto riportato da Rod Boone di The Charlotte Observer, infatti, Steve Clifford avrebbe ufficialmente invitato Nash a trascorrere qualche giorno al suo fianco – parole del coach – “per osservare le cose da vicino e darmi la sua opinione”. Si profila per Steve Nash un probabile ruolo di consulente? In attesa di risposta dal diretto interessato, il fronte aperto merita senza dubbio di essere seguito.

