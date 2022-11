Il taglio di Joshua Primo deciso dai San Antonio Spurs dopo le pesanti accuse emerse a suo carico sta facendo discutere in NBA. La posizione della franchigia texana è delicata: a fronte di segnalazioni ripetute, la scelta è parsa quantomeno tardiva.

Interpellato sulla questione, Gregg Popovich ha commentato così, ai microfoni di Tom Osborn del San Antonio Express-News, gli sviluppi anche giudiziari della vicenda.

“Capisco la domanda e il desiderio di ottenere quanti più dettagli possibile. Come sapete, la questione è ora nelle mani di avvocati. Non possiamo addentrarci e non lo farò. Ne discuteranno loro, finché il dibattimento è in corso, non siamo tenuti a entrare nel merito. Dirò che mi trovo in linea con il comunicato emesso ieri dalla franchigia. […] Aggiungo solo che chiunque abbia osservato gli Spurs sul lungo periodo sa che un’accusa del genere sarebbe stata presa molto seriamente. Senza alcun dubbio o equivoco. Ho fiducia nel fatto che donne e uomini del management alle prese con quanto accaduto abbiano gestito la cosa con efficienza, prontezza e il massimo riguardo per tutte le persone coinvolte, l’accusa, l’accusato e i membri dell’organizzazione, per evitare situazioni di disagio e garantire sicurezza.”