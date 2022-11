NBA, Steve Nash saluta Brooklyn: “Esperienza straordinaria nonostante ogni difficoltà”

Nelle scorse ore Steve Nash e la dirigenza dei Brooklyn Nets hanno raggiunto un accordo di natura consensuale per interrompere all’istante ogni genere di rapporto lavorativo. Il tecnico canadese, dopo un’inizio di stagione complesso e tanto nervosismo accumulato, lascia quindi la franchigia newyorkese dopo 161 partite (94-67) e innumerevoli esperimenti volti a compattare un roster tanto talentuoso quanto individualista.

Di seguito, il messaggio di commiato del due volte MVP:

Conclude Nash:

“Infine, grazie a Brooklyn e alla tifoseria dei Nets, che hanno sempre supportato la squadra con il massimo del trasporto. Non a caso, anche la mia famiglia si è stabilita in città, ama far parte di questa comunità e accompagnerà sempre i Nets con il proprio tifo. A questo proposito, faccio i miei migliori auguri alla squadra per il proseguimento della stagione, perché tutto ciò che merita è consacrarsi definitivamente.”