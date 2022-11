Paolo Banchero commenta il game winner NBA di Fox: “C’è da togliersi il cappello”

Una losing effort notevole quella di Paolo Banchero, che certo avrebbe preferito un esito differente per l’NBA Saturday dei suoi Orlando Magic. I Sacramento Kings, guidati da un Fox in grande spolvero, hanno avuto la meglio all’overtime con un tiro da metà campo proprio a firma dell’ex Kentucky Wildcats.

🦊What Does The Fox Say? #nbareligion pic.twitter.com/mQZMQoVRge

— NbaReligion.com (@NbaReligion) November 6, 2022