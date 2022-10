Mercato NBA, Kemba Walker tagliato dai Detroit Pistons

Kemba Walke, playmaker con all’attivo più di 700 partite tra regular season e playoff NBA, è stato tagliato dai Detroit Pistons ed è ufficialmente in cerca di una squadra con cui giocare per la stagione che comincerà tra meno di 24 ore. A riportare la notizia Shams Charania che solo qualche giorno fa aveva anticipato come i Pistons fossero intenzionati a tagliare il giocatore per fare spazio in roster e raggiungere così i 15 spot necessari da regolamento.

The Pistons will waive Kemba Walker today, sources tell me and @JLEdwardsIII. https://t.co/WR5xbkmJ3d — Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2022

Il classe 1990 è stato 4 volte All-Star (2017-2018-2019-2020) e in carriera ha una media di 19.5 punti, 3.8 rimbalzi e 5.3 assist. Recentemente Walker aveva lamentato lo scarso interesse nei suoi confronti nonostante, come dichiarato da se stesso, si sentisse in ottima forma. La scorsa stagione è stato inattivo dopo la trade che lo portò da New York alla Motor City. In maglia Knicks nella stagione 2021-2022, Kemba Walker, ha mantenuto medie di 11.6 punti, 3.0 rimbalzi, 3.5 assist.

Leggi anche:

NBA, Lakers: Dennis Schroder out 3-4 settimane per infortunio

Da Shaquille O’Neal a Barkley, rinnovi milionari per la crew di Inside the NBA su TNT

NBA, problemi Milwaukee: Khris Middleton out le prime settimane della stagione