Kemba Walker dimenticato sul mercato NBA: “Nessuno mi sta cercando”

Situazione complicata per Kemba Walker che sta passando un periodo certamente non facile. Dopo essere stato sostanzialmente panchinato dai New York Knicks durante la scorsa annata, il play è passato – nell’ultima sessione di mercato NBA – ai Detroit Pistons con i quali però ha reciprocamente deciso di non unirsi durante il training camp. Walker è quindi libero di cercarsi un’altra sistemazione, anche se – ad oggi – il suo telefono non ha ancora ricevuto chiamate da parte di altre compagini NBA. In una intervista rilasciata al Boston Globe, il nativo del Bronx ha parlato in questa maniera:

“Nessuno mi ha chiamato, ma io aspetto. Ho ancora qualcosa nel serbatoio, questo è sicuro. Mi sento alla grande, non ho alcuna fretta perché so che avrò un’altra opportunità. Il problema non è mai stato il basket, ma solo il mio ginocchio. Non ho niente da dimostrare a nessuno: tutti sanno quello che ho fatto nel corso della mia carriera e cosa ho fatto in questa lega. Voglio solo poter giocare di nuovo a basket, non mi interessa se parto dalla panchina o no. Ho cominciato la mia carriera come riserva, perciò non mi interessa. Sono un agonista. Voglio giocare perché è quello che mi piace fare, stare insieme ai miei compagni di squadra e divertirmi.”

I media statunitensi parlano di un possibile ritorno di fiamma con i Charlotte Hornets, destinazione chiaramente gradita dal giocatore che vuole solo poter dimostrare di essersi lasciato alle spalle i noti problemi fisici che hanno limitato pesantemente il suo potenziale negli ultimi anni:

“Sarebbe speciale, di sicuro. Non sto pensando al ritiro: amo troppo la pallacanestro. Ma non ho rimpianti: ho avuto una grande carriera, quando sono stato scelto al Draft nessuno si aspettava che diventassi il miglior realizzatore di una franchigia NBA. Non posso lamentarmi: ho fatto tanta strada.”

Leggi Anche

Lo spot NBA per il lancio della stagione 2022-2023

Preseason NBA, gli Hawks superano Milwaukee ad Abu Dhabi

NBA, LeBron James proprietario di una franchigia a Las Vegas dopo il ritiro?