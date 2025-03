NBA, coach Bickerstaff si scaglia contro gli arbitri: “Sconfitta con OKC è colpa loro”

In seguito alla partita tra Detroit e Oklahoma City, coach Bickerstaff ha lanciato un appello acceso sul tema degli arbitri NBA, sottolineando come le decisioni controverse abbiano inciso notevolmente sull’andamento della partita. Secondo il coach dei Pistons, in diverse situazioni critiche non sono stati fischiati falli evidenti, creando uno squilibrio che ha penalizzato i suoi e favorito gli avversari.

Nel corso della conferenza stampa post-partita, Bickerstaff ha spiegato:

“Sono davvero disgustato dal modo in cui la partita è stata arbitrata, è stata una mancanza di rispetto continua. Capisco che il nostro modo di giocare sia molto fisico, ma qui tutti provano a dare tutto ciò che hanno, stiamo crescendo dei giocatori giovani e credo che meritiamo più rispetto.”

La critica di Bickerstaff arriva in un momento in cui il dibattito sul ruolo degli arbitri si fa sempre più acceso, con molti giocatori, tecnici e tifosi che chiedono una revisione sistematica del sistema di arbitraggio, come dichiarato anche da Steve Kerr solo qualche settimana fa. Per maggiore completezza, è giusto sottolineare anche la prestazione monstre da parte di Shai Gilgeous-Alexander, il quale ha terminato il match con 48 punti messi a referto.

