NBA, frattura al perone sinistro per Jaden Ivey: stagione a rischio

Le prime immagini dell’infortunio subito da Jaden Ivey nella vittoria dei suoi Pistons contro i Magic avevano lasciato, sin da subito, tutti i compagni di squadra ed i tifosi di Detroit con il fiato sospeso.

Gli accertamenti delle scorse ore hanno confermato che si tratta di un infortunio molto serio – frattura al perone della gamba sinistra – che potrebbe costringere il numero 23 dei Pistons a restare ai box per il resto della stagione.

Il prodotto di Purdue si è fatto male ad inizio quarto quarto della sfida contro gli Orlando Magic, quando Cole Anthony gli è finito addosso nel tentativo di recuperare un rimbalzo. Ivey ha abbandonato subito il campo in barella con un asciugamano sulla gamba infortunata ed ha concluso la gara segnando 22 punti con 8/11 al tiro e 5/6 dalla lunga distanza.

A fine partita coach Bickerstaff ha commentato l’infortunio subito dalla guardia di Detroit:

“È dura per tutti noi. Non c’è persona o compagno di squadra migliore di J.I. e nessuno ci tiene più di lui. Faccio i complimenti ai ragazzi per aver portato a casa la vittoria. Ci tengono a lui e non volevano deluderlo”.

Anche il suo compagno di squadra, Cade Cunningham, autore di 19 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita sulla falsariga di quelle del suo head coach:

“È dura per tutto il gruppo. Vederlo soffrire in quel modo è dura per noi, capisci cosa intendo? Ma lui è fatto per questo. Conoscendolo, lavorerà duramente e sarà più di forte di prima quando tornerà”.

