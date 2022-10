Mercato NBA, nessuna rookie extension per Matisse Thybulle

Secondo Chris Haynes di “Yahoo!” i Philadelphia 76ers e l’ala Matisse Thybulle non hanno raggiunto un accordo sull’estensione del contratto del rookie entro la deadline di ieri. Di conseguenza, Thybulle diverrà restricted free agent nell’estate del 2023.

Philadelphia 76ers and Matisse Thybulle do not reach deal on rookie-scale extension by the deadline and he will become a restricted free agent at the end of the 2022-23 season, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 17, 2022