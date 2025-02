Mercato NBA, Dennis Schroder scambiato di nuovo! Va a Detroit

I Detroit Pistons hanno chiuso per l’arrivo di Dennis Schroder dagli Utah Jazz. Questo quanto hanno riferito giovedì alcune fonti a Shams Charania di ESPN. Sarà la quarta tappa stagionale per il tedesco. Il play aveva iniziato la stagione con i Brooklyn Nets, per poi essere stato ceduto ai Golden State Warriors a dicembre e poi di nuovo ai Jazz nella giornata di ieri, nell’affare che ha portato Jimmy Butler dai Miami Heat agli Warriors.

Schroder stava viaggiando con una media di 14.4 punti, 5.5 assist e 2.6 rimbalzi in 26.2 minuti per 47 partite questa stagione.

Tutti i movimenti di mercato NBA della trade deadline 2025