NBA, Lakers: Dennis Schroder out 3-4 settimane per infortunio

Arrivano le ultime notizie per quanto riguarda lo stato fisico dei playmaker infortunati dei Los Angeles Lakers. Darvin Ham ha annunciato che Dennis Schröder ha subito un intervento chirurgico al pollice per riparare un legamento e rimarrà ai box da 3 a 4 settimane. Quanto a Westbrook, colpito da un problema al bicipite femorale durante l’ultima partita di pre-stagione, oggi si è allenato (in maniera light) ed è stato listato come ‘day-to-day’, quindi in dubbio per la sfida di domani notte contro gli Warriors.

Dennis Schroder underwent a procedure to repair a ligament in his thumb today, according to Lakers coach Darvin Ham. He is expected to be sidelined 3-4 weeks, per Ham. — Dave McMenamin (@mcten) October 17, 2022

