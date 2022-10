NBA, Ben Simmons: “Non ho più parlato con Joel Embiid: non c’è rapporto”

Dopo aver salutato per sempre Philadelphia, Ben Simmons è tornato a parlare della sua avventura in maglia 76ers e del rapporto (attuale) con Joel Embiid. L’asso dei Brooklyn Nets – che dovrebbe finalmente debuttare con la canotta dei newyorchesi la prossima settimana – ha chiarito che non ha assolutamente alcuna relazione di amicizia con Embiid:

“Non sento mai Jo. Non abbiamo mai veramente parlato da quando me ne sono andato. Non credo che ci fosse davvero una rapporto. In termini di amicizia? Puoi provare quanto vuoi ad essere vicino a qualcuno, per essere loro amico, ma ognuno di noi è diverso Non ho rabbia o odio nei suoi confronti. Lui è quello che è e io sono quello che sono. E ognuno di noi ha la propria vita. Il basket è il nostro lavoro, quindi in campo il mio obiettivo è vincere… e dovevo vincere con Jo. Si tratta di un grande giocatore, ma non siamo riusciti ad arrivare al titolo.”