Nate Robinson in cura insufficienza renale cronica: l’annuncio

Una serie di brutte notizie ha colpito la NBA nella tarda serata di sabato. Prima il comunicato della lega sulle condizioni di salute di Dikembe Mutombo, in cura ad Atlanta dopo la diagnosi di un tumore al cervello, poi l’annuncio di Nate Robinson, che sta affrontando da tempo un trattamento per insufficienza renale cronica.

Riportiamo l’annuncio del tre volte vincitore dello Slam Dunk Contest all’All-Star Game:

“Mi sto sottoponendo a un ciclo di cure per insufficienza renale, problema con cui combatto in silenzio da quattro anni. Lo condivido ora perché voglio essere la voce di coloro che hanno difficoltà a parlare della malattia, uniamoci per una causa più grande – la nostra salute.

Non sono mai stato un leader vocale in campo, ho cercato [piuttosto] di guidare con l’esempio, ma ora è il momento di farmi sentire per coloro che sono in qualche modo toccati da malattie renali. Sono grato per l’attenzione e il supporto ricevuti e spero di poter così aiutare altri nella mia condizione.”